Nel posto giusto al momento giusto. Ad Alassio gli agenti della polizia locale hanno salvato la vita di una giovane turista piemontese, che si era sentita male probabilmente a causa di una crisi epilettica. I poliziotti sono prontamente intervenuti, hanno eseguito le manovre di primo soccorso e impedito che la ragazza soffocasse. Grazie ai nostri agenti, sempre presenti per i cittadini, con coraggio e abnegazione.

