Una 'Milano da Leggere'

Per l'ottava edizione Milano da Leggere si affida agli sguardi e agli itinerari, per le strade di oggi e nei ricordi, di scrittori e poeti che ci accompagnano a spasso per Milano, tra libere passeggiate e percorsi tematici, mete celebri o angoli più nascosti, impressioni, personaggi, storie.

Un ebook al mese, che resta disponibile al download gratuito per 30 giorni dalla pubblicazione.

- 24 aprile: Maurizio Cucchi, La traversata di Milano - Mondadori

- 15 maggio: Giuseppe Cozzi e Pino Landonio, Andar per monumenti - Meravigli

- 5 giugno: Stefano Bartezzaghi, M. Una metronovela - Einaudi

- 26 giugno: AA.VV., Quartieri di poesia - Meravigli

- 17 luglio: AA.VV., Milano d'autore - Morellini

- 7 agosto: una selezione da Milano in 10 passeggiate di Andrea Kerbaker - BUR Rizzoli

