Rimossi gli alberi al Piave

Negli scorsi giorni sono state tagliate le piante di Piazza della Vittoria che l'agronomo comunale ha constatato essere morenti e pericolose.

Il problema si è presentato ad inizio luglio, quando un ramo ha ceduto in prossimità di alcune persone ed auto, e dopo un periodo di verifica si è dovuto procedere ad un intervento necessario. Negli scorsi giorni sono state tagliate le piante di piazza della Vittoria che l'agronomo comunale ha constatato essere morenti e pericolose. La messa in sicurezza era necessaria, così come per alcuni alberi nell'area antistante l'Oratorio San Giovanni Bosco, anche per alcuni danni post violenti temporali delle scorse settimane. Per la ripresa post estiva l'impegno del comune è ripristinare e aumentare le aree verdi: "Anche per l’eventuale ripiantumazione ci atterremo ai suggerimenti dell’agronomo, ma è un problema che si porrà più avanti, verso l’autunno, che è ovviamente la stagione più adatta per nuove piantumazioni”, ci aveva commentato il sindaco Giovanni Cucchetti.

