Elelphant Day a 'Le Cornelle'

Rupa e Inda sono i 2 esemplari di elefanti indiani ospitati al parco bergamasco de 'Le Cornelle', una specie proveniente prevalentemente dall’India, Sri Lanka e Asia sudorientale.

Una giornata alla scoperta di grandi 'amici' molto particolari... Rupa e Inda sono i 2 esemplari di elefanti indiani ospitati al parco bergamasco de 'Le Cornelle', una specie proveniente prevalentemente dall’India, Sri Lanka e Asia sudorientale. Solitamente questi animali abitano in dense foreste tropicali o pianure erbose e la loro alimentazione prevede generalmente erbe, frutti e vegetali.

Così come le altre specie del parco, anche le elefantesse, per trovare refrigerio nelle giornate più torride, hanno a disposizione una cascata per docce rinfrescanti e un’ampia piscina dove potersi immergere completamente.

Per scoprire queste e altre curiosità sugli elefanti e sugli altri animali del parco è possibile partecipare alle giornate Educazoo, che hanno lo scopo di far conoscere ai visitatori come si svolge una giornata tipo di ogni esemplare sotto la guida esperta di un naturalista. I prossimi appuntamenti saranno il 12, 17, 18, 24 e 25 agosto per conoscere anche foche e ghepardi.

