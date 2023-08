Venerdì 4 agosto torna il grande jazz al Castello visconteo di Legnano con Etno jazz, il concerto che vedrà impegnati Aldo Di Caterino (flauto traverso in do e contralto), Enrico Pieranunzi (pianoforte) e Carlo Bavetta (contrabbasso).

Venerdì 4 agosto torna il grande jazz al Castello visconteo di Legnano con Etno jazz, il concerto che vedrà impegnati Aldo Di Caterino (flauto traverso in do e contralto), Enrico Pieranunzi (pianoforte) e Carlo Bavetta (contrabbasso). Uno dei più grandi jazzisti italiani, il maestro Enrico Pieranunzi, insieme con uno dei principali protagonisti del flauto nel jazz italiano, si cimenteranno negli arrangiamenti originali di carattere etno jazz del recente disco di Di Caterino “Amorè” e in altri brani originali inclusi standard della tradizione. Il concerto, che rientra nel programma de “La Bella estate”, fa parte della rassegna JazzAltro. L’inizio è alle 21.30, l’ingresso è libero e gratuito.

