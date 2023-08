Ricky Le Roy, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino in tenso

Ricky Le Roy, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino: pronti a scatenarvi a suon di musica... L'appuntamento è il 31 agosto, dalle 21, in tensostruttura a Castano.

Ricky Le Roy, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino: pronti a scatenarvi a suon di musica... L'appuntamento è il 31 agosto, dalle 21, in tensostruttura a Castano. Una serata per ritrovarsi, stare assieme e divertirsi. L'occasione per continuare a vivere a pieno questa estate.

