'Musiche selvagge' ad alta quota

Ad anticipare l'attesissimo concerto del 14 agosto con la Banda Osiris, il Festival "Musica in quota" raggiunge il prossimo sabato la sua sede più ad alta quota, lo straordinario anfiteatro naturale del Passo San Giacomo. Ad esibirisi ai quasi 2.500 metri di altitudine sarà la piccola orchestra "Musiche selvagge".

