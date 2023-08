Luciano Ligabue: 'Una canzone senza tempo'

Esce il 25 agosto 'Una canzone senza tempo', il secondo singolo (dopo il primo brano “Riderai”) di Luciano Ligabue, che anticipa il suo nuovo album di inediti 'Dedicato a noi' (Warner Music Italy), in uscita il 22 settembre, a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico. 'Riderai' e 'Una canzone senza tempo' sono stati scritti da Ligabue e prodotti dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. 'Una canzone senza tempo' è disponibile in pre-save al seguente link: https://wct.live/app/38138/ligabue-una-canzone-senza-tempo.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!