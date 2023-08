Si ride al Parco

Comicità e coinvolgimento al parco Lambruschini di Magnago. Quando si dice "una serata tutta da ridere..." e stavolta non è una semplice frase fatta. No! Perché venedì scorso le risate sono state le indiscusse protagoniste con lo spettacolo 'Roba da ridere'. Allora su il sipario e sul palco ecco che sono saliti prima i 'Fatti Così', poi Italo Giglioli, storico volto del cabaret e tra l'altro il 'Giovanni' de 'I Legnanesi'. Un appuntamento che ha saputo conquistare tutti. "Un sentito grazie a chi era presente e un grazie agli uffici comunali, ad Anna Prada de 'Il Circolone', al pubblico e chiaramente agli artisti - scrivono dall'Amministrazione comunale".

