Maltempo: "Stalle a rischio"

“La situazione è molto complessa e difficile. Stiamo lavorando per arrivare ad avere nelle prossime settimane un quadro più puntuale, ma i danni sono nell’ordine di milioni di euro. Registriamo sia perdite molto ingenti alle colture in campo sia problemi seri alle strutture agricole che è necessario ripristinare velocemente per poter riprendere le attività in sicurezza”. Così Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia, durante l’audizione in Commissione Agricoltura del consiglio regionale per cominciare a fare il punto sui danni e sulle principali emergenze legate al comparto agricolo lombardo a seguito del maltempo degli ultimi giorni.

“In molte zone le stalle non avranno a disposizione la materia prima per dare da mangiare ai propri animali – continua Carra – e questo mette a rischio la loro stabilità. Anche chi riuscirà a salvare qualcosa dovrà fare i conti con rese e qualità inferiori”. “Quello che non ha fatto la siccità lo scorso anno – ha concluso Carra – sono riuscite a fare grandine, nubifragi e trombe d’aria quest’anno. La nostra agricoltura si trova davanti a un percorso molto duro”.

