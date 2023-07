Dall'Amerigo Vespucci a Legnano

Dal ponte della nave più famosa del mondo, l’Amerigo Vespucci, dove si è imbarcato la scorsa settimana e che sta solcando l’Atlantico, direttamente a Palazzo Leone da Perego dove, sabato 9 settembre, inaugurerà la sua mostra 'Carlo Mari - Io Milano, tra gli appunti di una vita fotografica'.

Dal ponte della nave più famosa del mondo, l’Amerigo Vespucci, dove si è imbarcato la scorsa settimana e che sta solcando l’Atlantico, direttamente a Palazzo Leone da Perego dove, sabato 9 settembre, inaugurerà la sua mostra 'Carlo Mari - Io Milano, tra gli appunti di una vita fotografica'. Il grande fotografo legnanese, dopo due anni di esperienze con l'Arma dei Carabinieri che hanno prodotto, fra le altre cose, la mostra che sarà allestita al Leone da Perego sul lockdown a Milano nell’aprile 2020, “città vista dai Carabinieri attraverso l’occhio di un fotografo”, è stato infatti incaricato dalla Marina Militare Italiana di realizzare un importante lavoro di racconto fotografico durante la traversata oceanica che la Vespucci sta compiendo dopo essere salpata dalle isole di Capo Verde per raggiungere Santo Domingo, dopo circa un mese di navigazione. Carlo Mari, imbarcatosi alle isole Canarie, dove la nave ha fatto la prima tappa fuori dal Mediterraneo, rimarrà a bordo fino all'arrivo nell'isola caraibica i primi giorni di settembre. Il suo compito sarà di documentare il lavoro dell'equipaggio e dei cadetti imbarcati per l'occasione, la loro prima navigazione in Oceano dopo esser usciti dall'Accademia di Livorno. Carlo Mari, non nuovo ad avventure marinaresche, dopo aver fotografato per molti anni per riviste specializzate di mare, sia sotto sia sopra la sua superficie, si ritrova ora a sviluppare un lavoro editoriale importante anche a livello istituzionale. Il suo rientro a Legnano, per l’inaugurazione della mostra che comprenderà anche un sorvolo sulla carriera dell'autore legnanese, dagli inizi ai giorni nostri (gli “appunti di una vita fotografica”), sarà quindi la prima occasione per raccontare la recente avventura nelle acque dell’Atlantico e, magari, mostrare in anteprima qualche scatto della traversata.

