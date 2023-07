L’Assessorato alla Cultura del Comune di Magnago, in collaborazione con il Circolo Spettacoli di Legnano, propone per venerdì 28 luglio, uno spettacolo di Cabaret dal titolo 'Roba da ridere Cabaret', che vedrà sul palco Italo Giglioli e 'Fatti Così'. L'appuntamento è alle 21 al Parco Lambruschini (ingresso libero)

