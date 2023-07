Boffalora gravemente colpita dal maltempo: danneggiate anche le giostre

Tutti i Comuni dell'Altomilanese sono stati gravemente colpiti dal maltempo nella notte di martedì 25 luglio: tra di essi anche Boffalora, dove gli alberi caduti e le strutture danneggiate sono stati molti.

Tra di essi, danneggiate anche alcune giostre presenti sul territorio Comunale in vista della festa patronale del weekend.

La sindaca Doniselli ha consigliato alla cittadinanza, con una nota, la massima prudenza mentre le autorità e le forze dell'ordine sono al lavoro per ripristinare al meglio la situazione.

