Tetto divelto in via Roma

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno Magenta. Il tetto di uno degli edifici che dà su via Roma è stato divelto dalle forti raffiche di vento e ha imgobrato la strada: subito sul luogo i Vigili del Fuoco.

I temporali continuano a susseguirsi, quasi senza tregua. Dopo i gravi danni che si sono registrati tra Milanese e Brianza nella giornata del 24 luglio, nella notte di martedì 25 un altro spaventoso temporale si è abbattuto sul magentino.

Pioggia copiosa, grandine e vento fortissimo hanno scoperchiato un edificio su via Roma, nel tratto compreso tra le traverse via Beretta e via Cattaneo. La via è stata bloccata dalle autorità e sono subito intervenuti sul posto Vigili del Fuoco per sgombrare la zona dai detriti. Foto di RadioMagenta.

