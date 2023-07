Abbattuto anche lo storico gelso

La furia di vento, pioggia e grandine ha provato gravissimi danni anche al territorio di Arconate, tante le segnalazioni arrivate in paese da parte di imprese e cittadini. Colpite abitazioni, strade urbane, aree industriali. "I danni più ingenti si sono verificati nella parte di paese a nord del canale Villoresi, specialmente in zona industriale: tetti scoperchiati, aziende danneggiate, auto distrutte. Lo storico gelso all'ingresso del paese è stato abbattuto dalla violentissima bomba d'acqua. Segnalati anche molti alberi divelti o pericolanti e pali di telefono e/o luce crollati a terra.

