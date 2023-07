L'arrivo poco prima delle 17 di domenica al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. Patrick Zaki è in Italia. "Sono contento di essere qui, ci vediamo a Bologna".

L'arrivo poco prima delle 17 di domenica al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. Patrick Zaki è in Italia. Il ricercatore egiziano, dopo il lungo e difficile calvario della detenzione in carcere in Egitto e della condanna e quindi la grazie ricevuta dal presidente egiziano proprio nei giorni scorsi, è tornato nel nostro Paese. Un saluto veloce, allora, alle persone presenti e che lo hanno accolto con un applauso e poi via verso l'uscita, per raggiungere Bologna, dove lo attendevano tutti per abbracciarlo e festeggiare con lui questo momento storico. "Sono contento di essere qui, ci vediamo a Bologna", sono state le sue prime parole appena sbarcato. (Foto di Gianni Mazzenga)

PATRICK ZAKI LIBERO. È IN ITALIA



