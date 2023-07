'Festa della pizza': Paolo e Maura i vincitori

Sono Paolo Carnaghi e Maura Lazzaretti i vincitori del concorso indetto in occasione della 'Festa della pizza' che si è svolta dal 10 al 18 giugno con la partecipazione di 16 pizzerie di Busto Arsizio.

Sono Paolo Carnaghi e Maura Lazzaretti i vincitori del concorso indetto in occasione della 'Festa della pizza' che si è svolta dal 10 al 18 giugno con la partecipazione di 16 pizzerie di Busto Arsizio. I primi clienti ad aver consumato tre diverse pizze Busto, dimostrandolo attraverso il “pizzaporto” con i tre timbri richiesti, hanno ricevuto i complimenti e i premi da parte della vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Manuela Maffioli, di Gino Savino, vice presidente Associazione Commercianti Confcommercio Busto e fiduciario dei pubblici esercizi, e di Emanuele Gambertoglio, membro del consiglio direttivo di Ascom. “L’iniziativa voleva essere una grande festa, una festa del commercio, ma anche della comunità che si stringe intorno alla tavola ed effettivamente si è rivelata all’altezza delle aspettative - ha osservato Maffioli - Il mio auspicio per la prossima edizione, a cui già stiamo pensando, è che molte più pizzerie possano aderire insieme a quelle che coraggiosamente hanno deciso di accettare la sfida dell’edizione numero zero e di questa prima edizione. Le ringrazio tutte, così come ringrazio Ascom per la co-organizzazione e l’ufficio Suap per il lavoro svolto”. “La festa è andata molto bene per le pizzerie ed è piaciuta ai cittadini, tanto che stiamo pensando di allungarne la durata” il commento di Savino. Anche da parte di Gambertoglio parole di soddisfazione per l’iniziativa e per il concorso e la conferma che l’organizzazione dell’edizione 2024 è già partita.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!