Il controllo dei funghi

L’Ispettorato Micologico della ATS Milano Città Metropolitana e l'attività di controllo dei funghi. Ecco, allora, dove e quando.

Come ogni anno l’Ispettorato Micologico della ATS Milano Città Metropolitana, nell’ambito delle iniziative di prevenzione degli avvelenamenti da funghi, a partire dal 4 settembre e fino al 30 novembre fornirà gratuitamente il servizio di controllo della commestibilità dei funghi freschi raccolti dai cittadini per il proprio consumo. Le visite dei funghi saranno effettuate esclusivamente previo appuntamento telefonico chiamando i numeri 02/85785865 o 02/85784198. Le sedi, i giorni e gli orari - Castano Primo, piazza Mazzini 43 lunedì dalle 14 alle 16; Magenta, via Al Donatore di Sangue (palazzina N ospedale) lunedì dalle 14 alle 16; Parabiago, via Spagliardi 19 lunedì e giovedì dalle 14 alle 16; Garbagnate Milanese, via per Cesate 62 (c/o Rsa Pertini al 5° piano) lunedì dalle 9.30 alle 11.30.

