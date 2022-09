Doppio senso al ponte di ferro sul fiume Ticino, tra Turbigo e Galliate. Dal 12 settembre, infatti, come conferma anche il sindaco turbighese, Fabrizio Allevi.

Doppio senso al ponte di ferro sul fiume Ticino, tra Turbigo e Galliate. Dal 12 settembre, infatti, come conferma anche il sindaco turbighese, Fabrizio Allevi, verrà riaperto in entrambi i sensi di marcia, senza più il senso unico alternato o chiusure notturne. "Dopo diversi incontri, solleciti da parte della nostra Amministrazione e del Comune di Galliate nei confronti di Anas e FerrovieNord, questa importante comunicazione - scrive il primo cittadino - Mi auguro che sia l’inizio di una nuova normalità per tutti coloro che ogni giorno percorrono quel tratto di strada e che nei mesi passati si sono trovati a confrontarsi con innumerevoli disagi".

