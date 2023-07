Panificio Carnaghi: attività storica!

Il noto panificio bernatese, l'attività in assoluto più antica tra quelle presenti nei comuni del Distretto del Commercio Altomilanese, è stato insignito del prestigioso titolo assegnato da Regione Lombardia.

Con il recente decreto della Regione Lombardia salgono a 6 le attività storiche presenti nel Distretto del Commercio Alto Milanese.

Istituito nel 2021 dai 6 Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono, Magnago e Inveruno (capofila), in collaborazione con Confcommercio Magenta e Castano Primo e la Camera di Commercio di Milano, il Distretto ha la finalità di sostenere e promuovere i piccoli esercizi di vicinato nei 6 Comuni aderenti, con particolare attenzione alle attività storiche.

Negli anni scorsi il Ristorante Al Piatto D'oro a Furato (1967), il Panificio Pasticceria Antico Forno Garavaglia a Inveruno (1926), la Salumeria Cattaneo a Cuggiono (1970) e l’Ortofrutta Di Perotta Danilo a Magnago (1969) hanno ottenuto l’ambito riconoscimento della Regione Lombardia. A queste attività oggi si aggiungono l’Albergo Ristorante Brera a Inveruno (1957) e il Panificio Carnaghi a Bernate Ticino, che risulta per il momento l’attività più antica dell’intero Distretto del Commercio Alto Milanese.

Le origini del ‘Panificio Carnaghi’ di Bernate Ticino risalgono agli inizi del Novecento. Il primo atto documentato di apertura del negozio per il "commercio di vino e vendita di pane" è datato 15 maggio 1911 e firmato da Carnaghi Carlo fu Antonio, a cui subentrerà nel 1934 il figlio Alberto che gestirà l’attività fino al 1958, quando l’esercizio commerciale sarà ceduto ai nipoti Carlo ed Ernesto, che porteranno avanti l'attività con la preziosa collaborazione della mamma Enrichetta.

Dal 1959 ad oggi, Ernesto e la sorella Giuseppina Carnaghi gestiscono ininterrottamente il panificio più antico del paese, che ha visto passare generazioni di bernatesi ed è rimasto il negozio di riferimento per l’intera comunità locale e non solo.

Il panificio a conduzione familiare ha saputo mantenere negli anni la tradizione e qualità nella produzione e vendita di pane fresco, richiamando clienti anche dai paesi vicini e svolgendo una funzione essenziale per mantenere vitale il piccolo Comune, con servizi personalizzati alla clientela e vantaggi di prossimità.

Le due vetrine del negozio si affacciano sulla centrale Via Roma, a pochi passi dal Municipio e dal Ponte storico sul Naviglio Grande; sul retro del negozio si trovano il laboratorio e magazzino, all’interno di una tipica corte rurale lombarda sulla sponda sinistra del Naviglio Grande di fronte alla Canonica di Bernate Ticino.

Ancora oggi si utilizza un’antica impastatrice degli anni ’60 per la preparazione dell’impasto a partire dal lievito madre; sul tavolo da lavoro in legno l’operazione svolta a mano per dare forma alle tipiche michette, mentre con la tradizionale ‘Spezzettatrice manuale Pagani’ del 1962 si preparano i panini per le successive fasi di lievitazione e di cottura nel moderno forno a piani Werner.

Oltre alla tipica attività di panificazione basata sulle tradizionali tecniche e l’utilizzo di farine di qualità, il panificio Carnaghi svolge una funzione di ‘presidio’ del tradizionale ‘michelacc’, la torta di origine contadina e tipica di Bernate Ticino, realizzata con pane raffermo ammorbidito nel latte (michelacc in dialetto significa mich pane e, lacc latte). In occasione della Festa Patronale, la seconda domenica di settembre, il panificio Carnaghi vive un momento di particolare vitalità quando tutte le famiglie bernatesi impegnate nella preparazione del tradizionale michelacc e portano nel “forno della Giuse” (ogni tortiera con il proprio segno di riconoscimento) per la cottura nel forno del panificio Carnaghi, garanzia della migliore riuscita della popolare torta paesana.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!