L'estate è insieme

'Telefono Amico', pasto a domicilio e medicine e spese a casa: per non essere e sentirsi soli durante il periodo estivo.

'Telefono Amico', pasto a domicilio e medicine e spese a casa: per non essere e sentirsi soli durante il periodo estivo. Il Comune di Turbigo, ancora una volta, in campo con una serie di servizi di vicinanza alla popolazione. E, come detto, ecco appunto il 'Telefono Amico' (resti solo in paese? Per ogni necessità o anche solo per una chiacchierata, chiama, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, il numero 0331/899143 int. 2 e sempre negli stessi giorni, ma dalle 14 alle 17 lo 0331/871660), quindi altra iniziativa, la consegna del pasto di mezzogiorno direttamente alla propria abitazione, oltre ai farmaci ed alla spesa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!