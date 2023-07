Diario gratuito per gli studenti

Anche per quest’anno diario gratuito per tutti gli studenti delle primarie e secondarie dell’IC Ada Negri Magnago. Dal Comitato Genitori Geni.U.S il grazie ai commercianti e alle aziende che hanno sponsorizzato questa iniziativa.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!