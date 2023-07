Tirocinio con la 'Dote Comune'

Dote Comune: 1 tirocinio presso il servizio Tecnico e 1 presso il servizio Polizia Locale/Amministrativo a Vanzaghello.

Dote Comune: 1 tirocinio presso il servizio Tecnico e 1 presso il servizio Polizia Locale/Amministrativo a Vanzaghello. Rivolta a persone disoccupate di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia, la domanda di partecipazione (su https://comune.vanzaghello.mi.it/notizie/dote-comune-avviso-16-2019-tiro...) deve pervenire entro e non oltre le 12 del 24 agosto all’indirizzo: info [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it. Inizio del tirocinio: 14 settembre. E' possibile presentare domande per la partecipazione a un solo progetto e in un solo ente ospitante

