Ti piacerebbe esplorare il territorio alpino della Lombardia, ma pensi che sia troppo faticoso? Scopri E-bike Alp Experience!

E-bike Alp Experience è un progetto interregionale che coinvolge Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Svizzera e che mira a rendere disponibili servizi dedicati alle bici elettriche lungo la ciclovia alpina.

Sul percorso sono infatti disponibili servizi specializzati per le e-bike, come punti di ricarica nelle aree di sosta e ristoro, ciclofficine e bike hostels. Le diverse realtà così organizzate permettono di programmare gite fuori porta e vacanze in sella alla tua bici elettrica, anche con guide professionali che possono accompagnarti sui diversi sentieri e rendere l’esperienza ancora più consapevole.

L’obiettivo del progetto è la valorizzazione del territorio alpino, rendendolo accessibile non solo a turisti sportivi, ma anche ad altre categorie. Percorsi, operatori e informazioni sono disponibili sul sito E-bike Alp Experience.

