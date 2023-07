'La Galizia' a '4 Hotel'

La Cascina ‘La Galizia’ ha partecipato al programma televisivo ‘4 Hotel’, con Bruno Barbieri e andato in onda su Sky qualche settimana fa e tra qualche mese su Canale 8.

Una piccola perla incastonata nel cuore verde del Parco del Ticino: Cascina ‘La Galizia’, situata a Cuggiono, è una struttura ricettiva che sorge sull’antica dimora di proprietà della famiglia Galizia da cui prende l’attuale nome. Le proprietarie Anna e Valeria Tarantola l’hanno rilevata trasformandola in un luogo di relax e charme. In primavera hanno partecipato al programma televisivo ‘4 Hotel’, condotto da Bruno Barbieri e andato in onda su Sky qualche settimana fa e tra qualche mese su Canale 8. Il contest vede quattro albergatori sfidarsi a colpi di colazioni e topper, portando in gioco la propria struttura ricettiva. “Un’esperienza unica – ci racconta Anna – vivi in un mondo completamente diverso dal tuo. E’ stato molto bello perché ci siamo rapportartati con realtà alberghiere diverse dalla nostra, ma pur sempre simili. E’ stato un bel confronto”. Particolare sapere che è proprio la produzione del programma a ricercare e poi selezionare le strutture in base alla categoria scelta; seguono quindi i provini e successivamente la registrazione della puntata che avviene in una full immersion di cinque giorni. “Quando si arriva alla Galizia lo spettacolo che si apre davanti agli occhi non può che sorprendere per bellezza e inusualità. Ci tengo a sottolineare – continua Anna - che il cuore di Cascina Galizia è l’attività agricola. Alleviamo mucche, coltiviamo riso e anche frutta. La nostra è senza dubbio una realtà agricola. Cerchiamo di essere autonomi il più possibile, nel nostro ristorante offriamo piatti con materie prime prevalentemente di nostra produzione o di altre aziende agricole, per regalare esperienze di gusto di alta qualità. Oltre al ristorante, i nostri ospiti possono testare lo charme e il relax delle nostre suits family, romantic o delle nostre camere deluxe. Inoltre, proponiamo attività diverse all’interno del Parco del Ticino tra cui la bicicletta o il kayak, molto apprezzato da Bruno”.

'LA GALIZIA' SOTTO I RIFLETTORI



