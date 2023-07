Rotonda e 'Eurospin'

Discount Eurospin su Corso Italia a Inveruno: a breve si dovrebbe cominciare con i lavori di realizzazione della rotonda sulla Provinciale.

Discount Eurospin su Corso Italia a Inveruno: a breve si dovrebbe cominciare con i lavori di realizzazione della rotonda sulla Provinciale, all’altezza dell’incrocio che da Via Garibaldi immette su Legnano, teatro di numerosi incidenti e di rallentamenti dovuti al traffico. “È un’opera a carico del privato come scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria – commenta l’assessore ai lavori pubblici Maria Zanzottera – Il progetto è stato discusso e approvato dal nostro Ufficio Tecnico, ora il 1° agosto c’è la conferenza dei servizi con tutti gli enti interessati, che dovranno esprimere il loro parere. Se ci saranno richieste di modifiche, ovviamente bisognerà tenerne conto. Quindi, l’inizio dei lavori auspicabilmente sarà in autunno: prima verrà realizzata la rotonda, e poi l’Eurospin. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!