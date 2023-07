Alberi da rimuovere

Nel territorio di Cuggiono si stanno programmando abbattimenti e rimozioni di alcuni alberi pericolanti o morti.

Il saldo sarà comunque positivo o quantomeno neutro, almeno entro la stagione autunnale. Nel territorio di Cuggiono si stanno programmando abbattimenti e rimozioni di alcuni alberi pericolanti o morti. Le zone interessate saranno piazza della Vittoria, il parcheggio dell’ospedale e la zona antistante l’Oratorio. Già negli scorsi giorni, infatti, a causa di alcuni rami pericolanti, una parte della zona pedonale del ‘Piave’ era stata interdetta al passaggio con delle fettuccine, le quali sono poi state rimosse nottetempo da alcuni vandali, rimpiazzate e rimosse di nuovo. Per quanto riguarda le altre due zone, gli alberi da abbattere sono morenti già da tempo. “Stiamo aspettando il riscontro della perizia dell’agronomo”, ha detto il sindaco Cucchetti, “e siamo quasi certi che il riscontro sarà di rimuovere gli alberi interessati. Entro fine mese, o anche prima, contiamo di aver già completato l’abbattimento e la rimozione dei cippi. Anche per l’eventuale ripiantumazione ci atterremo ai suggerimenti dell’agronomo, ma è un problema che si porrà più avanti, verso l’autunno, che è ovviamente la stagione più adatta per nuove piantumazioni”.

