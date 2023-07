Un gruppo di Protezione Civile a Casorezzo

Via libera, anche se non proprio all'unanimità. Anche il Comune di Casorezzo avrà un proprio Gruppo di Protezione Civile.

Via libera, anche se non proprio all'unanimità. Anche il Comune di Casorezzo avrà un proprio Gruppo di Protezione Civile. Le finalità perseguite dal nuovo sodalizio sono contenute all'interno di un documento programmatico. "Il Gruppo - si legge- concorre al servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali , l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi d'origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo". I membri del gruppo saranno volontari che dovranno "assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza secondo i turni programmati dal coordinatore operativo". Tra gli organismi che comporranno il nuovo sodalizio figurano un Consiglio direttivo e un coordinatore operativo. Il neonato gruppo sarà attivo non soltanto sul versante del presidio del territorio, ma anche su quello degli interventi formativi per i volontari.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!