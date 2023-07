Poliambulatorio: quasi ultimati i lavori

Stanno per terminare i lavori di ristrutturazione del poliambulatorio medico di via Roma a Marcallo con Casone.

A Marcallo da oltre vent’anni esiste il servizio della ‘Medicina di Gruppo’ grazie a quattro medici di famiglia che si sono convenzionati operando in stretta collaborazione. Un servizio voluto a Marcallo da prima che la sanità passasse in capo a Regione Lombardia e che caratterizza da più di un decennio il paese del magentino, che lo scorso anno ebbe da risolvere il problema della mancanza di medici di base per poter permettere di far funzionare la struttura. Risolto con l’arrivo di un nuovo medico di base, ora il paese è pronto a dare ai suoi ‘medici condotti’, un posto dove i dottori potranno operare al meglio.

In particolare i lavori hanno riguardato la messa a norma di un edificio di più di vent’anni, proprio grazie a un finanziamento proveniente da Regione Lombardia e che ammonta a più di 350 mila euro. Le più grandi novità riguardano il piano terra, dove trovano posto gli ambulatori dei quattro medici di medicina generale convenzionati e che permetterà di mantenere l’ambulatorio aperto tutti i giorni con anche una segretaria. In più il Sindaco Marina Roma ha annunciato l’accordo con una cooperativa che si aggiungerà ai medici di medicina generale per garantire i servizi di prelievo e analisi del sangue, di ecografia e infermieristica.

