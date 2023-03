I nuovi 'Gruppi di Cammino'

La salute prima di tutto. A Marcallo con Casone, venerdì 3 marzo alle 20.30, nella sala polivalente San Marco, in via Roma, verrà presentato alla cittadinanza il progetto dei nuovi “Gruppi di Cammino”.

La salute prima di tutto. A Marcallo con Casone, venerdì 3 marzo alle 20.30, nella sala polivalente San Marco, in via Roma, verrà presentato alla cittadinanza il progetto dei nuovi “Gruppi di Cammino”. È un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marina Roma, d’intesa l’ATS Città Metropolitana - SC Promozione della Salute. Lo scopo è di coinvolgere i cittadini in una attività semplice da svolgere e che aiuta a star bene fisicamente, mentalmente e socialmente. Per “Gruppo di Cammino” si intende un’attività organizzata in cui un gruppo di persone si ritrova regolarmente, almeno due o tre volte a settimana, per camminare insieme in sicurezza lungo un percorso urbano o extraurbano prestabilito, sotto la guida di un volontario o “walking leader” interno al gruppo, al fine di promuovere concretamente l’attività fisica. Il cammino è una “pratica” a disposizione di tutti, è gratuita, non richiede particolari abilità né un equipaggiamento specifico (solo abbigliamento idoneo e scarpe comode per camminare circa un’ora). "Aderire a questa iniziativa significa ottenere due importanti risultati: svolgere in modo regolare e semplice attività fisica e socializzare in sicurezza. – afferma Roberto Valenti, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali e Welfare – È stato dimostrato da studi scientifici che camminare aiuta a prevenire non solo i problemi articolatori, cardiaci e polmonari, ma accelera il metabolismo e riduce il rischio di diabete. Camminare in gruppo diventa anche un valido momento di aggregazione sociale".

