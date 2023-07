L'autismo a fumetti

La mano è quella dell'illustratore Edo Massa; l'opera, un bellissimo libro a fumetti sull'autismo, presentato in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino e la cui vendita ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di 'Abilitiamo', la onlus creata da genitori di ragazzi autistici.

Un lungo e attento percorso che ha portato l'illustratore ad approfondire studi sullo spettro e aspetti legati all’autismo, confrontandosi con persone, esperte e non, e a trascorrere del tempo a Cascina Cristina, il centro polifunzionale per giovani e adulti autistici, ispirato al modello di community farm e fortemente voluta da cinque famiglie che si sono ritrovate a condividere e realizzare un sogno.

Fino, appunto, a dare forma al fumetto, disponibile a fronte di una donazione libera a partire da 19 euro; un modo originale e diretto di diffondere la conoscenza sul tema.

