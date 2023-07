La Fiaccolata a Pisa

41 edizioni: cominciato il conto alla rovescia per l'immancabile e storico appuntamento con la Fiaccolata di Nosate. Dal 21 al 26 agosto, allora, tutti a Pisa.

41 edizioni: cominciato il conto alla rovescia per l'immancabile e storico appuntamento con la Fiaccolata di Nosate. Dal 21 al 26 agosto, allora, l'appuntamento sarà a Pisa, la meta scelta per questo 2023. E proprio da qui il gruppo, dopo avere acceso appunto la fiaccola, partirà per rientrare in paese il sabato sera. Da ricordare che le iscrizioni sono sempre aperte e la quota è invariat, ossia solo 100 euro "Il resto dei costi è finanziato con le molteplici iniziative che abbiamo organizzato durante l'anno come castagnata e camminata - scrivono gli organizzatori - Ancora posti disponibili. Anche per la sola notte di venerdì 25 agosto + corsa nella giornata di sabato".

