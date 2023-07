La Patronale del Carmine

In estate a Buscate c’è grande attesa per la festa patronale della Madonna del Carmine, che cade a metà luglio. Quest’anno a quest’importante ricorrenza si aggiunge l’occasione di poter festeggiare insieme alla comunità parrocchiale il cinquantesimo di sacerdozio di don Giuseppe, parroco a Buscate dal 2007 al 2019.

In estate a Buscate c’è grande attesa per la festa patronale della Madonna del Carmine, che cade a metà luglio. Quest’anno a quest’importante ricorrenza si aggiunge l’occasione di poter festeggiare insieme alla comunità parrocchiale il cinquantesimo di sacerdozio di don Giuseppe, parroco a Buscate dal 2007 al 2019, ora in servizio alla cappellania dell’ospedale di Abbiategrasso. Ecco il programma: dopo i primi appuntamenti venerdì 14, sabato 15 alle 7 si terrà la tradizionale messa alla cappella del Brughèe, mentre la sera dalle 20 ci sarà la possibilità di cenare sotto le stelle. Alle 21.30 si balla e si canta insieme in Piazza San Mauro con il concerto del Polo culturale del Castanese “Divina Show: ‘80 voglia di ‘90 & 2000”. Domenica 16 alle 11 Messa solenne celebrata da don Giuseppe per il suo 50° di sacerdozio, seguita dal pranzo tutti insieme e un momento di preghiera e di saluti, tutto in oratorio.

