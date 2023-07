Incendio RSA di Milano: 5 ospiti ad Arconate

Sono 5 gli ospiti (4 donne e 1 uomo) giunti nella notte di venerdì presso la Casa Famiglia di Arconate e qui trasferiti su richiesta di ATS Milano a seguito dell'evacuazione della Rsa dei Coniugi di Milano coinvolta purtroppo dal rogo drammatico di giovedi notte.

