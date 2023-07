'Arona Wine Art'

A fine mese sulle splendide sponde del Lago Maggiore un evento in cui molte cantine locali esporranno e permetteranno di degustare i loro prodotti. Ospite anche il noto giornalista Edoardo Raspelli.

Sul lago Maggiore, in provincia di Novara, ad Arona, da venerdì 28 luglio a domenica 30 (dalle 15 alle 19) si svolgerà allo ‘Spazio Moderno’ (in via Martiri della Libertà 38) ‘WineArt’. Protagonisti il vino e l’arte in una manifestazione organizzata dall’agenzia RB P.R.E.G.I. di Ninfa Rocca e Francesca Buonaccorso in collaborazione con la curatrice Silvia Ceffa (organizzatrice di eventi) e Virginia D’Angelo (marketing e pubbliche relazioni).

Un viaggio nel gusto e nella creatività, con dipinti e vino come filo conduttore dell’esposizione. Le aziende vinicole durante le tre giornate allo ‘Spazio Moderno’ faranno degustare alcuni dei loro vini più significativi. Si tratterà di una presentazione dei loro prodotti, acquistabili in seguito prendendo contatti con le aziende.

I produttori saranno affiancati dagli artisti: un percorso di arte visiva e creatività che si articola attraverso l’alternanza sensoriale, dal gusto ai colori, dall’immaginazione ai calici. Un sommelier racconterà il mondo fatto di profumi e sapori racchiuso in un bicchiere di vino e gli artisti illustreranno le loro opere, il loro lavoro, in un contesto unico multimediale e multisensoriale. Ci sarà la partecipazione di Artebianca di Gravellona.

Il ticket di ingresso di 12 euro consente di degustare due calici di vino: parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza al Centro Brum di Arona, centro diurno socioterapeutico educativo per disabili, che svolge attività organizzate a favore di soggetti portatori di handicap.

La serata inaugurale è alle 18 di venerdì 28 luglio. È prevista la presentazione delle opere di alcuni autori che hanno partecipato alla sesta edizione del Festival di antologia letteraria ‘Delitti di Lago 6’. Non solo, Ambretta Sampietro, curatrice e organizzatrice del festival, regalerà alcune anticipazioni sulla settima edizione: romanzi ambientati nelle colline del Veneto, editi dalla casa editrice Morellini. Ambretta Sampietro ha ideato nel 2012 il premio Giallo Stresa diventato dal 2015 Delitti di Lago.

La serata avrà come ospite Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore enogastronomico e conduttore televisivo. Sarà l’occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi dell’inclusione sociale e della disabilità. Edoardo Raspelli ogni domenica mattina fino al 10 settembre cura una rubrica su RAI 3, nell’ambito della trasmissione ‘O Anche No’ in cui commenta l’accessibilità, o meno, dei ristoranti da lui provati come sempre da ”inatteso cliente qualunque pagante”.

Condotto da Paola Severini Melograni ‘O Anche No’ è un programma dedicato all'inclusione e alla solidarietà che racconta attraverso i protagonisti le loro storie, le loro attese, difficoltà e conquiste. Il cammeo di Edoardo Raspelli è un modo per responsabilizzare i ristoratori verso la disabilità.

