'Big Jump': tutti insieme in acqua

Quella di quest'anno sarà la 20^ edizione del 'Big Jump', la festa per la vita e la balneabilità dei fiumi europei. Appuntamento domenica 9 luglio a Vizzola Ticino.

Quella di quest'anno sarà la 20^ edizione del 'Big Jump', la festa per la vita e la balneabilità dei fiumi europei. Nello stesso momento, domenica 9 luglio alle 15, migliaia di persone si tufferanno nei corsi d'acqua in più di 20 Paesi del nostro Continente. Lo scopo è riavvicinare le genti ai propri fiumi e riportarli ad un buono stato ecologico ed alla balneabilità. Il 'Big Jump' sul Ticino, allora, sarà l'occasione per scoprire alcune tra le spiagge più belle ed incontaminate del fiume azzurro, celate tra le grandi anse del Casone e di Castelnovate, e tuffarsi, appunto, in acqua. Il programma prevede alle 10 il ritrovo al parcheggio del centro sportivo di Vizzola Ticino, quindi alle 10.30 visita Comunità Anfass Ticino onlus e Cooperativa Sociale Radici nel fiume, mentre alle 11 primo guado del fiume a piedi o in canoa. Alle 12, poi, secondo guado (sempre a piedi o in canoa) e alle 12.30 sosta per il pranzo al sacco sulla spiaggia dell'isolone. E alle 15, ecco il 'Big Jump' alla spiaggia Pirelli, per tornare successivamente al centro sportivo di Vizzola per un il rinfresco finale (anguriata). Per chi volesse aggregarsi nel pomeriggio, il ritrovo è alle 14 al centro sportivo con camminata di 3,5 chilometri per raggiungere la spiaggia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!