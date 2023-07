Si gioca a scacchi

Bambini e ragazzi... sapete giocare a scacchi? No? Solo un pochino? Allora, per voi ecco il minicorso in biblioteca. Ci sarà il maestro Massimiliano Guidi a insegnarvi le basi e contagiarvi con la sua passione. L'evento si terrà in biblioteca sabato 8 luglio alle 15.

Bambini e ragazzi... sapete giocare a scacchi? No? Solo un pochino? Allora, per voi ecco il minicorso in biblioteca. Ci sarà il maestro Massimiliano Guidi a insegnarvi le basi e contagiarvi con la sua passione. L'evento si terrà in biblioteca sabato 8 luglio alle 15. E per chi volesse, piccoli e grandi, alle 17.30 nel cortile dell'oratorio Massimiliano giocherà in simultanea contro tutti quelli che verranno a provare.

