'O ANCHE NO estate'

Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda su RAI 3, è arrivato alla quarta puntata che va in onda domenica 9 luglio a partire dalle 11.

O Anche No- La disabilità non va in vacanza! è un viaggio tra le realtà accessibili e inclusive del nostro Paese: arte, cultura, turismo, passioni e vita quotidiana. Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda su RAI 3, è arrivato alla quarta puntata che va in onda domenica 9 luglio a partire dalle 11 circa e in replica all’ 1 circa della notte tra lunedì 10 luglio e martedì 11.

Paola Severini Melograni intervista Lina Senese, cantante internazionale diventata cieca a causa di una retinite pigmentosa. Considerata una "nouvelle Edith Piaf”, ha ritrovato se stessa grazie al canto napoletano e francese. Non, elle ne regrette rien!

O Anche No è poi al centro VIRGO dell’European Gravitational Observatory di Pisa per toccare ed ascoltare il cosmo. “Stelle per tutti”, è un progetto di divulgazione inclusiva dell’astronomia per far sentire tutti sotto lo stesso cielo.

Per l’ottavo compleanno dell’Albergo Etico di Asti, Paola Severini incontra in un convegno i fondatori e gli amici di questa realtà, vero esempio nel mondo di inclusione sociale e lavorativa. Valorizzando i talenti dei loro dipendenti con disabilità per un percorso di vita indipendente, le loro strutture sono in grado di accogliere e far sentire a casa proprio tutti.

Per Edoardo Raspelli (per 614 puntate a Melaverde su Canale 5, ed ancora oggi in replica alle 11 della domenica) si tratta di un ritorno in RAI. Vi aveva cominciato nel 1984, a 35 anni, come consulente del talk show consumeristico ”Che fai, mangi?” su RAI 2 (con Anna Bartolini e Carla Urban, poi sostituita da Enza Sampò, curatore Giovanni Minoli). Poi ha condotto, sempre su RAI 2, con Carla Urban, il programma di educazione alimentare" Star bene a tavola", ideato da Nichi Stefi.

Ha collaborato anche a RAI 3, a “Il Buongiorno di RAI Radio 2” di Leda Zaccagnini, alla rubrica EAT PARADE del TG2 (conduttore Bruno Gambacorta, direttore Clemente Mimun).

Nel 1990-1991 è stato tra i conduttori di Piacere RAI 1 con Simona Marchini, Piero Badaloni, Toto Cutugno e Staffan de Mistura.

Nel 1999 ha partecipato, in prima serata, alla domenica, su RAI 2, al programma FENOMENI con Piero Chiambretti, Aldo Busi, Giampiero Mughini, Victoria Silvested, curatore Carlo Freccero.

