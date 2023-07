Lea Cvetnic per l'attacco delle 'Cocche'

La seconda bomba di mercato del reparto schiacciatrici, nella caldissima estate biancorossa, arriva dai Balcani e più precisamente dalla Croazia, lei è Lea Cvetnic, seconda straniera tra le ‘cocche’.

La seconda bomba di mercato del reparto schiacciatrici, nella caldissima estate biancorossa, arriva dai Balcani e più precisamente dalla Croazia, lei è Lea Cvetnic, seconda straniera tra le ‘cocche’, ma ottima conoscitrice del campionato italiano, tanto che quella alle porte sarà per lei la settima consecutiva tinta di tricolore.

Nata a Zagabria il 2 febbraio 1999, 186 cm di altezza, una laurea in Economia che l’attende nelle prossime settimane ed un curriculum che al solo colpo d’occhio recita di ben 6 stagioni all’attivo tra A1 e A2, di cui le ultime tre con la maglia delle “leonesse” della Millennium Brescia con la quale ha conquisto una finale promozione, proprio nella passata stagione, e la vittoria della Coppa Italia nella stagione 2021/2022.

Successi non solo in terra italiana per Lea, che incomincia a farsi le ossa ed arricchire il suo palmares sin da giovanissima, nella sua terra natale, quando spicca il volo nel mondo del volley da prima nel Haok Mladost e poi nel Ok Marina Kaštela, con la cui casacca sulle spalle mette a segno lo storico ‘triplete’ con la vittoria di Campionato, Supercoppa e Coppa Nazionale.

Prestazioni queste, che nel giro di poco la proiettano anche in orbita nazionale, considerata una delle giocatrici più promettenti del panorama croato, nel 2016 conquista il premio come top scorer alla World Cup 2019 e nel 2017 parte alla volta del World Grand Prix con la nazionale maggiore.

Nella stagione 2017/2018 il suo approdo in Italia, dove sono tre le stagioni consecutive in A2, nell’ordine con le maglie di Caserta, Roma e Sassuolo. Il grande salto verso la massima serie arriva nella stagione 2020/2021 alla corte di Brescia, che punta forte su di lei per tre stagioni consecutive. Proprio con la casacca giallonera numero 9, oltre ai già citati successi di squadra, non mancano anche le soddisfazioni personali, tra cui spicca la vittoria del titolo di MVP della Coppa Italia vinta per 3-1 nella notte del Belladelli Forum di Villafranca contro San Giovanni in Marignano.

A confermare l’incisività ed il peso specifico non indifferente sul campo per una di attaccanti solide, concrete, efficaci, ma capace anche di dare il loro contributo in fase difensive , dalla parte della 24enne, ci si mettono anche i numeri, che nella stagione appena archiviata recitano della bellezza di 411 punti realizzati (di diritto nella top ten tra le pari ruolo) nelle 32 gare disputate ed una percentuale di efficacia in fase realizzativa tra le migliori del torneo.

Un nuovo pezzo e di quelli di grande spessore che va dunque ad aggiungersi ed arricchire il puzzle che giorno dopo giorno va costruendosi e completandosi in casa Futura in visto della stagione che verrà.

