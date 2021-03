Un ciclo di incontri webinar dedicati ai prodotti biologici, in programma da giovedì 4 marzo e promossi da Comunità Montana Valtellina di Sondrio in collaborazione con Ersaf.

Cresce il biologico nelle campagne lombarde con oltre 56 mila ettari coltivati, in aumento del 5,1% in un anno. È quanto afferma la Coldiretti regionale su dati Sinab, in occasione della partecipazione di esperti Coldiretti a un ciclo di incontri webinar dedicati ai prodotti biologici, in programma da giovedì 4 marzo e promossi da Comunità Montana Valtellina di Sondrio in collaborazione con Ersaf. "Nel 2019 – precisa la Coldiretti regionale – la superficie agricola dedicata al biologico in Lombardia è pari a 56.557 ettari. Tra le principali produzioni biologiche lombarde – continua la Coldiretti – ci sono i cereali (25.077 ettari), le colture foraggere (12.623 ettari) e la vite (4.055 ettari), mentre il numero degli operatori sale a 3.238 con un incremento del 3% in un anno". Una crescita che risponde all’aumento della domanda dei consumatori, spinta anche dall’emergenza Coronavirus. Nei primi sei mesi del 2020, infatti, i consumi domestici di alimenti bio hanno raggiunto il record di 3,3 miliardi di euro, secondo quanto rilevato dall’Ismea. "E proprio ai consumatori – spiega Valeria Sonvico, responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti Lombardia – ci rivolgeremo negli incontri online promossi da Comunità Montana Valtellina di Sondrio in collaborazione con Ersaf: spiegheremo qual è il percorso di certificazione che deve seguire un’azienda agricola, racconteremo come si legge e cosa troviamo in nell’etichetta quando scegliamo di mettere nel carrello della spesa questo tipo di prodotti. Faremo un approfondimento sul fenomeno dell’agropirateria e delle frodi alimentari, per conoscerle ed evitarle". I webinar sono gratuiti, aperti a tutti e si svolgeranno ogni giovedì pomeriggio dal 4 al 25 marzo, dalle 14.30 alle 16.30. Per conoscere i dettagli e il link di partecipazione, è possibile consultare il sito lombardia.coldiretti.it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro