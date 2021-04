Controlli in 'zona arancione'

Nel corso del terzo fine settimana di aprile, e primo in zona arancione per la Lombardia, i servizi di pattuglia effettuati da parte della Polizia locale di Legnano hanno affrontato una presenza significativa di persone nelle zone centrali dalla Ztl, al mercato e al parco Castello.

Nel corso del terzo fine settimana di aprile, e primo in zona arancione per la Lombardia, i servizi di pattuglia effettuati da parte della Polizia locale di Legnano hanno affrontato una presenza significativa di persone nelle zone centrali dalla Ztl, al mercato e al parco Castello. I controlli specifici si sono concentrati sulle aree verdi e sulle aree di aggregazioni per evitare assembramenti e verificare l’utilizzo della mascherina, mentre i posti di controllo sono stati localizzati negli snodi stradali principali e hanno riguardato il TPL per la verifica del rispetto del coefficiente di capienza sugli autobus del trasporto urbano e interurbano. Nel complesso sono state elevate tre sanzioni: due per violazione di misure anticontagio personali (mancato uso della mascherina e per divieto spostamento tra Comuni) e una per somministrazione all’interno di un pubblico esercizio.

