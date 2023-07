Al via la nuova linea M4 Linate-San Babila

Vicepresidente Alparone e assessore Lucente: “...collegamento linate-san babila intervento strategico sarà possibile raggiunge il centro di milano dall'aeroporto di linate in 12 minuti”.

Da oggi sono fruibili ai cittadini due nuove stazioni della metropolitana di Milano M4, 'Tricolore' e 'San Babila'. Grazie queste nuove aperture sarà possibile arrivare dall'aeroporto di Milano-Linate al centro di Milano in 12 minuti.

Alla cerimonia di inaugurazione in piazza San Babila, erano presenti, il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone e l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. All'evento hanno partecipato, fra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e Pietro Salini, AD Webuild, società capofila del consorzio che sta costruendo la M4.

"Ogni infrastruttura che guarda alla mobilità sostenibile - ha dichiarato il vicepresidente Marco Alparone - è un successo, quando lo facciamo a Milano e in Lombardia ancora di più perché portano questa città e questa regione al livello delle capitali internazionali. In termini di mobilità, sostenibilità e costruzione del futuro diventa sempre più strategico collegare realtà come Linate, uno dei migliori aeroporti al mondo, ad un luogo simbolo qual è piazza San Babila, il centro di Milano".

"Oggi diamo ai milanesi, ai lombardi e tutti quelli che si recheranno nei nostri territori - ha aggiunto l'assessore regionale Franco Lucente - un'opera importantissima, un'infrastruttura strategica, un servizio che agevola molto la vita dei cittadini, particolarmente utile per una mobilità sempre più sostenibile. Abbiamo numerosi obiettivi da raggiungere, tanti paesi da collegare a Milano con la metropolitana, ci vorrà del tempo ma sono sicuro che ci riusciremo".

