Schiume nel Naviglio: "Fenomeno biologico e non chimico". A confermarlo è l'assessore all'Ambiente di Turbigo, Andrea Azzolin. "Fino ad oggi, senza la certezza dei dati, non ho voluto pronunciarmi sulla situazione, ma da subito, come Amministrazione comunale, ci siamo attivati presso gli enti competenti - spiega - E nei giorni scorsi abbiamo ricevuto i risultati delle analisi, che abbiamo chiesto di effettuare il 27 giugno, dalle quali risulta che è un fenomeno biologico e non chimico, favorito dal movimento causato dalle “cascate” della Idroelettrica castelli. Non dobbiamo, quindi, avere preoccupazioni da un punto di vista di sicurezza ambientale, però certamente, come detto in campagna elettorale, continua il nostro lavoro di monitoraggio puntuale e quotidiano e il dialogo con gli enti competenti per arrivare ad una soluzione dei danni d’immagine che il nostro territorio sta subendo".

