Con il patrocinio Città di Busto Arsizio il Busto’s Got Talent diventa 'Didobar the Talent Show' arrivando così alla sua quarta edizione presentandosi con un innovativo format per la prima volta a Busto Arsizio.

Con il patrocinio Città di Busto Arsizio il Busto’s Got Talent diventa 'Didobar the Talent Show' arrivando così alla sua quarta edizione presentandosi con un innovativo format per la prima volta a Busto Arsizio. Il 6 luglio in piazza Santa Maria dalle 20 torna Diego Barbati, che anche quest'anno parteciperà al concorso per il 'Babbo più bello d'Italia' a San Mauro Mare. Ricordiamo che lo scorso anno ha conquistato la qualifica di Babbo Glamour. Cantante, attore e musicista, Artista a tutto tondo, realizza esilaranti video comici che condivide sui suoi canali social con un grande seguito di pubblico e followers. Per questa estate 2023 propone la sua scuderia di talenti che sono stati individuati attraverso due casting realizzati lo scorso giugno, grazie alla preziosa coordinazione di Davide Sandri e alla collaborazione con il Consigliere Comunale Matteo Sabba e Caravanseray - Parco Comerio. I partecipanti selezionati saranno undici nelle categorie musica, canto, danza, recitazione. L’iniziativa è stata co-organizzata in collaborazione con Royal Time che ha individuato una categoria di premiazione per i PROFESSIONAL TALENT ovvero imprenditori ed aziende che si distinguono in città per il loro fare e promuovere il “made in Busto”.

Ma andiamo a scoprire i finalisti: inizieremo con una rosa di interpretazioni canore con Emma Patrini, Alessandro Tabone, Angelo Pecoraro, Antonella Rigato, Martina Cescone, Sabrina Bocchi, Isabel Anania, Cristian Nicita, cantautore, ed il tenore Michele Sarracino. Arianna Sali ci mostrerà la sua migliore interpretazione di recitazione; esilarante e divertente sarà il momento di cabaret con Giovanni Caria e Matteo Davide intratterrà la platea con uno sketch. Il corpo di ballo di Rondò Veneziano affascinerà con una suggestiva performance artistica.

Novità 2023 della kermesse sarà la proposta di un preserale con l’avvio di un interessante talk dalle ore 20:00 con la presentazione del libro “Cinquant’anni per sempre” di Gianluca Scazzosi - come rimanere in forma e vivere bene il più a lungo possibile con la partecipazione della talentuosa giornalista Sarah Zambon che terminerà il preserale con il pezzo “Music Of the Stars”. Sul palco, insieme a delle figure cinquantenni della città di Busto Arsizio, ci sarà l’Assessore alla Cultura e Commercio della Città di Busto Arsizio Manuela Maffioli per i saluti istituzionali. Si proseguirà con la presentazione di un lifestyle con un focus su un equilibrato stile di vita alimentare e sportivo che permette di essere più longevi e più sani possibile. In questo slot è previsto anche un interessante intervento a sorpresa che l’organizzazione non anticipa ma che saprà sorprendere sottolineando il valore dei servizi della città di Busto Arsizio anche in campo di mobilità e vicinanza ai più fragili, soprattutto in estate. Alle 21 sarà la volta di Diego Barbati affiancato dal suo team di lavoro con la bravura e l’eleganza di Melissa Bassetti e Francesca Mognoni. La giuria sarà capitanata dal Consigliere Comunale Alessandro Albani e composta da Fo Siracusa, Eugenio Barbaresco, Tiziana Rizzo, Davide Sandri e Diba. Particolare rilevo di questa finale saranno i talenti prescelti che potranno accedere a due particolari iniziative: concorrere al Festival della Musica Italiana di Napoli ed essere ingaggiati dalle attività sponsor e dall’agenzia co-organizzatrice dell’evento.

Diego Barbati ha dichiarato: “È l'inizio di un'avventura straordinaria con il Didobar The Talent Show. Questo evento promette di intensificarsi ed espandersi su tutto il territorio regionale. Siamo certi che il Didobar The Talent Show contribuirà a promuovere il turismo nella nostra città, attirando visitatori da ogni angolo del Paese. Vogliamo andare oltre le mura di Busto Arsizio e far conoscere al pubblico la bellezza e le opportunità che la nostra città offre.

Questa iniziativa rappresenta anche una grande opportunità per sostenere l'economia locale. I negozi, i ristoranti e tutte le attività commerciali avranno l'opportunità di prosperare grazie all'afflusso di nuovi visitatori durante la giornata dell'evento. Il Didobar The Talent Show sarà molto più di una semplice competizione. Sarà una giornata di festa, un'occasione per la comunità di riunirsi e celebrare il talento e le creatività presenti. Desideriamo ringraziare il Comune di Busto Arsizio per la fiducia che ripone in noi ogni anno. Senza il loro sostegno e il loro impegno, non sarebbe possibile realizzare un evento di questa portata.”

“Didobar The Talent Show è un evento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del talento artistico e creativo nella nostra città. Attraverso spettacoli coinvolgenti ed emozionanti, vogliamo offrire una piattaforma per i talenti emergenti e creare un'esperienza indimenticabile per il pubblico.”

Si ringraziano per la collaborazione Autoemotion, Caravanseray, Colombo 1933, Giovanni Tropeano, LumaPiù, MusicLab, Pierre Sport, Esserre Sport Revolution, Centro Medico Sant’Agostino, Topcasa Immobiliare, Pirates’ Bay Restaurant, Wall Street English, Ristorante da Fabbio, Lualdi e Sapori, Lavazza, Watches & Jewels 24, Agesp Strumentali, Radio Taxi Busto Arsizio, One Tv, PF Sound e Royal Time.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!