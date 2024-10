Denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. L'episodio nei giorni scorsi, in piazza Mazzini a Castano, dove un automobilista, dopo essere stato sanzionato perché aveva lasciato il veicolo in un'area di sosta vietata, ha appunto oltraggiato gli agenti di polizia locale.

Denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. L'episodio nei giorni scorsi, in piazza Mazzini a Castano, dove un automobilista, dopo essere stato sanzionato perché aveva lasciato il veicolo in un'area di sosta vietata, ha appunto oltraggiato gli agenti di polizia locale. Non solo, però, la denuncia, perché per l’uomo è scattato anche un procedimento amministrativo con segnalazione alla competente prefettura in quanto non si era fermato all’alt imposto dagli stessi agenti.

