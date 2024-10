Halloween, originariamente una festività di origine celtica, è ormai diventata una celebrazione popolare anche in Italia, soprattutto tra i più giovani.

Halloween, originariamente una festività di origine celtica, è ormai diventata una celebrazione popolare anche in Italia, soprattutto tra i più giovani. Pur non avendo radici profonde nella cultura italiana, negli ultimi decenni si è diffusa ampiamente grazie all'influenza della cultura anglosassone e dei media. Celebrata la notte del 31 ottobre, Halloween è caratterizzata da travestimenti, decorazioni spettrali, feste a tema e l'iconico "dolcetto o scherzetto" (in inglese "trick or treat"). In Italia, Halloween è considerata principalmente una festa legata al divertimento, più che a significati religiosi o spirituali, come accade in altre culture. I bambini si vestono da streghe, vampiri, zombie o altri personaggi spaventosi, e spesso partecipano a eventi in cui possono chiedere dolci e caramelle di porta in porta, specialmente nei quartieri più urbanizzati. Anche i centri commerciali e le città organizzano sfilate in costume e attività ludiche per intrattenere le famiglie.

