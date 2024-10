Corsi di teatro in Auditorium

Alla scoperta e protagonisti del mondo del teatro. Come si dice “su il sipario” e “si va in scena”. Sì, perché all’Auditorium Paccagnini di Castano Primo è tutto pronto anche per i corsi appunto di teatro con l’attore Marco Mainini.

Alla scoperta e protagonisti del mondo del teatro. Come si dice “su il sipario” e “si va in scena”. Sì, perché all’Auditorium Paccagnini di Castano Primo è tutto pronto anche per i corsi appunto di teatro con l’attore Marco Mainini. Si comincia, allora, da lunedì 4 novembre, dalle 19.30 alle 21, con il livello avanzato, mentre da martedì 5 novembre, dalle 20 alle 21.30, tocca al livello base. E la prima lezione di prova è gratuita. Per informazioni o iscriversi contattare il 351 5827607 oppure 334 9916082.

