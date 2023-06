Alessandro: 5 medaglie 'Regionali'

Quando si dice "fare incetta di...". E in questo caso per il castanese Alessandro Martinelli si è trattato di importanti traguardi e medaglie.

Quando si dice "fare incetta di...". E in questo caso per il castanese Alessandro Martinelli si è trattato di importanti traguardi e medaglie. Già, perché l'atleta della 'Nuotatori Milanesi' ai Campionati Regionali di Nuoto (specialità Salvamento), categoria Esordienti B , è stato grande protagonista sia nelle gare individuali, sia in quelle a squadre. Più nello specifico, singolarmente ha conquistato, infatti, due terzi posti nei 50 mt ostacoli e nei 50 mt trasporto manichino, mente per quanto riguarda le staffette ecco due secondi piazzamenti 4x50 mt ostacoli e 4x50mt misto (pinne, torpedo) e un terzo nei 4x25 mt trascinamento. In tutto, alla fine, 5 medaglie, che hanno messo in luce le ottime qualità e capacità del giovane Alessandro, pronto ora a tuffarsi nuovamente in acqua per altri risultati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!