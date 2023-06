'BB': il nuovo dolce di Busto

In vendita in alcune pasticcerie e panetterie del territorio - Chiara, Campi, Oscar, Santa Maria, Sedici gusti, Tonetti, Lallabycakes, Pantranvai, Luraschi, Colombo, Frangipane - il nuovo dolce bustocco, il 'BB', presentato in occasione della festa patronale.

In vendita in alcune pasticcerie e panetterie del territorio - Chiara, Campi, Oscar, Santa Maria, Sedici gusti, Tonetti, Lallabycakes, Pantranvai, Luraschi, Colombo, Frangipane - il nuovo dolce bustocco, il 'BB', presentato in occasione della festa patronale. Ideato dall'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio e dal Distretto Urbano del Commercio, in collaborazione con Ascom e Pellegatta timbri, il BB è un dolce di 7 x 7 cm, marchiato con le lettere che compaiono nello stemma della città: nel rispetto di queste due semplici regole, ogni pasticcere ha la possibilità di personalizzarlo con gli ingredienti che preferisce.

