FC Inveruno: vinta anche la 'Supercoppa'

Inveruno Football Club piglia tutto. Nelle scorse settimane la squadra amatoriale di Inveruno si è aggiudicata anche la Supercoppa interregionale.

Inveruno Football Club piglia tutto. Nelle scorse settimane la squadra amatoriale di Inveruno si è aggiudicata anche la Supercoppa interregionale, vincendo per 1-0 contro l’Irge Millennium di Turbigo. “Noi afferiamo ad AICS Lombardia, Irge Millennium a quello del Piemonte. Entrambe abbiamo vinto il campionato e allora ho lanciato io l’idea di fare questa disputa – commenta Davide Garagiola, uno dei fondatori dell’Inveruno FC – L’obiettivo? Mettere in contatto i due comitati, per eventualmente collaborare per il prossimo campionato, allargandolo e arricchendolo”.

Adesso la squadra è impegnata in un torneo amatoriale di calcio a 8, prima delle meritate vacanze estive. La ripresa poi è prevista per i primi di settembre.

